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    • 29.05.2020 11:18
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    Son dakika: Baykar Teknik Müdürü paylaştı: Bayraktar-TB2'den Yunan sınırında anlamlı devriye! Dikkat çeken 1453 detayı

    Son dakika haberi... 'un fethinin 567. yıl dönümünde "1453TB2" uçuş koduyla havalanan Bayraktar-TB2 sınırında devriye uçuşu icra etti. Baykar Teknik Müdürü , uçuşa ait görseli sosyal medya hesabından paylaştı. Bayraktar paylaşımında "En Sevgili tarafından müjdelenen İstanbul'u 21 yaşında fetheden, çağın teknolojisinde öncü bir hükümdar. Bugün, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki gençlerimiz ecdadının izinde inançla yürüyor, bilim ve teknolojide ilerliyor.#'nin yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

    Yunan sınırında anlamlı devriye!

    Baykar Teknik Müdürü , 'un Fethi'nin 567. yıldönümüne nedeniyle sınırında 1453TB2 uçuş koduyla devriye atan Bayraktar-TB2 isimli İHA'nın görselini sosyal medya hesabı Twitter hesabından paylaştı.

    GENÇLER ECDADININ İZİNDE YÜRÜYOR
    Selçuk Bayraktar paylaşımında "En Sevgili tarafından müjdelenen İstanbul'u 21 yaşında fetheden, çağın teknolojisinde öncü bir hükümdar. Bugün, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki gençlerimiz ecdadının izinde inançla yürüyor, bilim ve teknolojide ilerliyor.#İstanbulunFethi'nin yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.


    Haberler Güncel Son dakika: Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar paylaştı: Bayraktar-TB2'den Yunan sınırında anlamlı devriye! Dikkat çeken 1453 detayı
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