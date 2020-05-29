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    : 'nün mahrem imamıyla "ardışık" ilişki! Gözaltındaki emir subayı soruşturmasında çarpıcı detaylar

    haberi... ’de dün ’den gözaltına alınan ’nın emir subayı muvazzaf F.Ö. ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Binbaşı F.Ö.’nün, L.Ç. isimli asker imamı ile mahrem imama ait “operasyon hattı” üzerinden görüştüğü, imam L.Ç.’nin ardışık şekilde F.Ö. ile başka askerleri de aradığı anlaşıldı. L.Ç.’nin 2016 yılından bu yana firari olduğu öğrenildi. Sabah Gazetesi'nden Nazif Karaman'ın özel haberi.

    Emir subayı soruşturmasında çarpıcı detaylar

    'nın emir subayı F.Ö., 'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında 'nün mahrem imamı ile irtibatı tespit edildiği iddiasıyla dün gözaltına alınmıştı.

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu devam eden F.Ö. ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. F.Ö.'nün telefonu üzerinde yapılan incelemede ardışık ve şifreli arama kayıtlarına rastlandı. 2013-2015 yılları arasında örgütsel olarak kullanıldığı değerlendirilen ve "FETÖ'nün operasyonel hattı" olarak tanımlanan 7 sabit hattan 11 kez arandığı saptandı.

    Firari şüpheli L.Ç.'nin ise FETÖ'nün sözde mahrem yapılanması içerisinde 'mahrem imam' olduğu, örgüt tarafından kullanılan operasyonel 2 hattın kullanıcısı bulunduğu ve bu hatlarla TSK içerisine sızmış örgüt mensupları ile iletişim kurduğu anlaşıldı. Kullanmış olduğu operasyonel sabit hattın ardışık şekil de şüpheli askeri personel Binbaşı F.Ö.'nün de arandığı anlaşıldı. Mahrem imam L.Ç.'nin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir soruşturma kapsamında 4 yıldır arandığı, ayrıca hakkında İzmir 2. 'nde 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan açılmış bir dava bulunduğu, öğrenildi.

    Diğer taraftan F.Ö'nüm hiçbir ifadesinin alınmadığı, ifade işlemlerinin daha başlayacağı kaydedildi.

    NAZİF KARAMAN/SABAH

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