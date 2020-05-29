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    • 29.05.2020 16:39
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    Emniyet Genel Müdürlüğü: "Yeni trafik cezaları" paylaşımlarına itibar etmeyin

    'hayırlı olsun yeni trafik cezaları' başlığı altında paylaşılan bilgiler için Emniyet Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Güncel sı tutarlarına www.trafik.gov.tr adresinden ulaşılabilmekte olup, sosyal medyada yer alan gerçeği yansıtmayan bilgi ve paylaşımlara itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

    'Yeni trafik cezaları' paylaşımları gerçeği yansıtmıyor uyarısı geldi!

    Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, yer alan 'hayırlı olsun yeni trafik cezaları' başlığıyla paylaşılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

    Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde sosyal medyada 'hayırlı olsun yeni trafik cezaları' başlığı altında gerçek dışı bilgiler yer aldığı ve paylaşıldığı belirtildi. Açıklamada, "Trafik idari para ceza miktarlarına ilişkin güncellemeler; her yıl sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak hesaplanmakta ve kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılarak 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmaktadır. Güncel trafik idari para cezası tutarlarına www.trafik.gov.tr adresinden ulaşılabilmekte olup, sosyal medyada yer alan gerçeği yansıtmayan bilgi ve paylaşımlara itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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