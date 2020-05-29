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    • 29.05.2020 17:34
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    : de "Çav Bella" skandalı sonrası provokasyon yapan CHP'li 'e tahliye kararı

    haberine göre 'deki hoparlörlerinden 'Çav Bella' şarkısının çalınmasıyla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklanan eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı , tahliye edildi.

    Provokatörü tahliye ettiler

    'deki hoparlörlerinden 'Çav Bella' şarkısının çalınmasıyla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklanan eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı , tahliye edildi.

    NE OLMUŞTU?
    Eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir; sosyal medya hesabından Konak, Karşıkaya, Bornova ve Çiğli'deki dört cami minaresinden "Çav Bella"nın şarkısının dinletilmesinin görüntülerini paylaşmıştı.

    Özdemir, söz konusu paylaşımlarının ardından, "Şaka bir tarafa, İzmir Karşıyaka, Konak, Bornova, Buca gibi birçok ilçede farklı camilerden Çav Bella Çoklu müzikal nota çalındığı videolarını gördük" ifadelerini kullandı.

    Haberler Güncel Son dakika: Camide "Çav Bella" skandalı sonrası provokasyon yapan CHP'li Banu Özdemir'e tahliye kararı
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