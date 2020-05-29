Feriha Öz kimdir? Sancaktepe’de yapılan hastaneye ismi verilen Prof. Dr. Feriha Öz çalışmaları neler?

Feriha Öz kimdir? Feriha Öz çalışmaları nelerdir? Sancaktepe'de yapılan hastaneye ismi verilen Prof. Dr. Feriha Öz kimdir sorusu gündem oldu. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hastaneye verilmişti. 432'si yoğun bakım olmak üzere toplam 1008 yatak kapasitesine sahip olacak hastanede, 16 ameliyathane ve son teknoloji ürünü tıbbi donanım ile hizmet verecek.
FERİHA ÖZ KİMDİR?
Dr. Feriha Öz 1933 yılında Kadıköy'de dünyaya geldi. Orta ve lise öğrenimini Çamlıca Kız Lisesi'nde tamamlayarak 1951 yılında Fen Lisesi'nden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Tıp Fakültesine kayıt oldu ve 1957 yılında doktor oldu. Fakülteden mezuniyetini müteakip Yozgat'ın Aktağ madeni kazasında sağlık merkezi doktoru olarak çalıştı, İstanbul Üniversitesi Patolojik Anatomi Kürsüsüne asistan olarak atandı.
1962 yılında Uzman olan Dr. Feriha Öz 1963-1972 yılları arasında Cerrahpaşa-Cerrahi kliniğinde patolog olarak görev yaptı. Feriha Öz evli ve 2 çocuk annesi. Bilimsel çalışmaları timus ve lenf düğümleri üzerine olmuştur.
CORONA NEDENİYLE HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi patoloji uzmanı Prof Dr. Feriha Öz, koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, "Değerli hocamız Prof. Dr. Feriha Öz'ü de maalesef koronavirüs nedeniyle kaybettik" ifadelerini kullandı.
DEPREME HAZIRLIKLI OLACAK
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da salgın ve afetlere karşı kullanılmak üzere inşa edilen Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin sağlık turizminde de hizmet vereceği belirtildi.
Açıklamaya göre, Kovid-19 salgını sürecinde acil durum hastanelerinin hizmete girmesiyle diğer hastanelerin normalleşme süreci hızlanacak.
Toplam 125 bin metrekare alana ve 75 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Hastane muhtemel bir depremde zarar görmeyecek ve deprem sonrasında yaralıların tedavisinde etkin rol oynayabilecek.
"16 AMELİYATHANE İLE HİZMET VERECEK"
Hastane, 432'si yoğun bakım olmak üzere toplam 1008 yatak kapasitesine sahip olacak. Gerektiğinde her oda yoğun bakıma dönüştürülebilecek. Hastane, 16 ameliyathane ve son teknoloji ürünü tıbbi donanım ile hizmet verecek.
Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, bugün (29 Mayıs Cuma günü) saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak.
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hastaneye verilmişti.