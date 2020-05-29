Feriha Öz kimdir? Sancaktepe’de yapılan hastaneye ismi verilen Prof. Dr. Feriha Öz çalışmaları neler?

Feriha Öz kimdir? Feriha Öz çalışmaları nelerdir? Sancaktepe'de yapılan hastaneye ismi verilen Prof. Dr. Feriha Öz kimdir sorusu gündem oldu. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hastaneye verilmişti. 432'si yoğun bakım olmak üzere toplam 1008 yatak kapasitesine sahip olacak hastanede, 16 ameliyathane ve son teknoloji ürünü tıbbi donanım ile hizmet verecek.

FERİHA ÖZ KİMDİR?

Dr. Feriha Öz 1933 yılında Kadıköy'de dünyaya geldi. Orta ve lise öğrenimini Çamlıca Kız Lisesi'nde tamamlayarak 1951 yılında Fen Lisesi'nden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Tıp Fakültesine kayıt oldu ve 1957 yılında doktor oldu. Fakülteden mezuniyetini müteakip Yozgat'ın Aktağ madeni kazasında sağlık merkezi doktoru olarak çalıştı, İstanbul Üniversitesi Patolojik Anatomi Kürsüsüne asistan olarak atandı.