Cumhurbaşkanlığı, tüm bakanlık ve kamu kurumlarını merkez ve taşra teşkilatları da dahil olmak üzere koronavirüs salgını döneminde ertelenen ve iptal edilen projeler ve çalışmalarla ilgili analiz çalışması başlattı. Çalışma ile koronavirüsün kamuya olan etkisi tam anlamıyla ölçülecek, önümüzdeki dönemde atılması gereken adımlar da planlanacak.

ÇALIŞMALARA YÖNELİK YOL HARİTASI BELİRLENECEK!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında salgın döneminde bakanlıkların proje, plan, çalışma, yatırımların son durumu ele alınacak. Salgından olumsuz etkilenerek ertelenen veya iptal edilen çalışmalarla ilgili analizin ardından bu çalışmalara yönelik yeni yol haritası belirlenecek. Bu kapsamda öncelik verilen projeler de belirlenecek. Kamudaki projelerde izlenecek yol haritasıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadede atılabilecek adımlar belirtilecek.