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    • 29.05.2020 15:46
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    koordinasyonluğunda, salgından etkilenen projeler analiz edilecek

    Cumhurbaşkanı 'ın açıkladığı normalleşme planında 1 Haziran itibariyle kamu personeli normale dönerken, kamuda salgının etkilediği projeler yeniden analiz edileceği bildirildi. 'ın koordinasyonunda tüm bakanlıklar ve kurumların da katılımıyla koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen tüm proje ve çalışmaları analiz edilmeye başlandı. Çalışma kapsamında salgından olumsuz etkilenen projelerin takviminde veya en az gecikmeyle bitirilmesi için atılabilecek adımlar, öncelik verilecek projeler ve ötelenecek çalışmalar değerlendirilecek.

    Kamudaki proje ve çalışmalara dair yeni adımlar!

    Cumhurbaşkanlığı, tüm bakanlık ve kamu kurumlarını merkez ve taşra teşkilatları da dahil olmak üzere salgını döneminde ertelenen ve iptal edilen projeler ve çalışmalarla ilgili analiz çalışması başlattı. Çalışma ile koronavirüsün kamuya olan etkisi tam anlamıyla ölçülecek, önümüzdeki dönemde atılması gereken adımlar da planlanacak.

    ÇALIŞMALARA YÖNELİK YOL HARİTASI BELİRLENECEK!
    'ın koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında salgın döneminde bakanlıkların proje, plan, çalışma, yatırımların son durumu ele alınacak. Salgından olumsuz etkilenerek ertelenen veya iptal edilen çalışmalarla ilgili analizin ardından bu çalışmalara yönelik yeni yol haritası belirlenecek. Bu kapsamda öncelik verilen projeler de belirlenecek. Kamudaki projelerde izlenecek yol haritasıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadede atılabilecek adımlar belirtilecek.

    Haberler Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay koordinasyonluğunda, salgından etkilenen projeler analiz edilecek
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