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    • 29.05.2020 16:03
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    : ’de trafik sında mühendisi hayatını kaybetti

    haberine göre ’in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik sında mühendisi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

    Aselsan'ın acı kaydı!
    Edinilen bilgilere göre, bu sabah saatlerinde Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesine bağlı Altıpınar köyü girişinde 06 BFY plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Araç içerisinde bulunan 'a iş yapan firmanın mühendislerinden 24 yaşındaki Ayşe Betül Topuz yerinde hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
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