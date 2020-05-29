18 yaş altı seyahat edebilir mi? 18 yaş altı seyahat izin belgesi nasıl alınır? 18 yaş altı çocukların seyahat edip edemeyecekleri merak konusu oldu. Seyahat yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte vatandaşlar seyahat hazırlıklarına başladı. 18 yaş altı çocuğu olan kişiler de 18 yaş altı seyahat edebilir mi sorusuna yanıt aramaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

18 YAŞ ALTI SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

18 yaş altı çocukların seyahat etmesi için herhangi bir belgeye ihtiyacı bulunmuyor. Ancak veli ve vasilerinin nezareti gerekiyor.