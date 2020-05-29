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    • 29.05.2020 Gazete
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    Çok yaşa Asil! , Kosovalı anne ’ya yardım eli uzattı

    , Kosovalı ’ya yardım eli uzattı. Genç kadının sezaryenle dünyaya getirilen Asil isimli bebeğine önce anjiyo yapıldı. Sonra da ters olan ları onarıldı. 27 günde iyileşen yavru, etrafa gülücükler saçtı...

    Çok yaşa Asil

    Kosovalı anne , hamileliğinin beşinci ayında bir sıkıntı yaşadı. Yapılan ultrasonda, Asil isimli bebeğinin larının ters olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine eşi Agon ile birlikte doğum için ülke arayışına başladı. Yardım elini ise uzattı.



    'ÇOK MUTLUYUZ'
    Genç anne, ambulans uçakla 'a getirildi. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde yapılan sezaryen sonrası Asil bebeğin anjiyosu gerçekleştirildi. Dört gün sonra da minik yavrunun ters olan kalp damarlarının yeri değiştirildi. 27 günde iyileşen Asil bebek, dün annesine teslim edildi.

    Çok mutlu olduklarını ifade eden Bejtullahu Ailesi, "Gün geçtikçe ümitlerimizi kaybediyorduk. Daha sonra Türkiye bize yardım etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ediyoruz. Zor bir süreçti ama şu anki mutluluk için her şeye değer" dedi.

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