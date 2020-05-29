Kosovalı anne Diellza Bejtullahu, hamileliğinin beşinci ayında bir sıkıntı yaşadı. Yapılan ultrasonda, Asil isimli bebeğinin kalp damarlarının ters olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine eşi Agon ile birlikte doğum için ülke arayışına başladı. Yardım elini ise Türkiye uzattı.







'ÇOK MUTLUYUZ'

Genç anne, ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde yapılan sezaryen sonrası Asil bebeğin anjiyosu gerçekleştirildi. Dört gün sonra da minik yavrunun ters olan kalp damarlarının yeri değiştirildi. 27 günde iyileşen Asil bebek, dün annesine teslim edildi.

Çok mutlu olduklarını ifade eden Bejtullahu Ailesi, "Gün geçtikçe ümitlerimizi kaybediyorduk. Daha sonra Türkiye bize yardım etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ediyoruz. Zor bir süreçti ama şu anki mutluluk için her şeye değer" dedi.



