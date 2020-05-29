İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da o anların fotoğrafını kendi hesabından, 'Bu fotoğraf her şeye bedel' notuyla paylaştı.

Bu fotoğraf her şeye bedel...



Türk polisi🌹 https://t.co/GsnXXDKqMs — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 27, 2020

Emniyet Genel Müdürlüğü ise şunları paylaştı: "Evde yalnızken düşüp ayağını kıran ve ekiplerimizden yardım isteyen Saadet teyzemize geçmiş olsun diliyor, tedavi edilmesinde yardımcı olan Tokat Emniyet Müdürlüğünde görevli personelimize teşekkür ediyoruz. Hep yanınızdayız ve emrinizdeyiz."



Saadet Çubukludere, "Beni sırtına alacakları hiç aklıma gelmezdi. Sırtına aldığı zaman insan bir gururlanıyor. Onlar dua ediyorum. Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.