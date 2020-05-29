Tokat'ta yere düşerek ayağını kıran ve emniyet güçlerinden yardım isteyen yaşlı kadına polis memurları yardım etti. Bir polis memuru Saadet Çubukludere'yi sırtında evine taşıdı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da o anların fotoğrafını kendi hesabından, 'Bu fotoğraf her şeye bedel' notuyla paylaştı.
Bu fotoğraf her şeye bedel...— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 27, 2020
Türk polisi🌹 https://t.co/GsnXXDKqMs
Emniyet Genel Müdürlüğü ise şunları paylaştı: "Evde yalnızken düşüp ayağını kıran ve ekiplerimizden yardım isteyen Saadet teyzemize geçmiş olsun diliyor, tedavi edilmesinde yardımcı olan Tokat Emniyet Müdürlüğünde görevli personelimize teşekkür ediyoruz. Hep yanınızdayız ve emrinizdeyiz."
Saadet Çubukludere, "Beni sırtına alacakları hiç aklıma gelmezdi. Sırtına aldığı zaman insan bir gururlanıyor. Onlar dua ediyorum. Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.
BÜYÜK TAKDİR TOPLADI
Görüntü Twitter'da büyük takdir topladı. İşte o yorumlardan bazıları
Türk polisi vatan millete hizmet aşkıyla yoğrulmuş.
Adamsın adam. Allah seni ve sevenlerini korusun.
O polis kardeşimizin ellerinden öpüyorum.
Var olsun şanlı Türk polisi!
Rabbim yardımcıları olsun. Türk polisi ve ordusu daima var olsun.