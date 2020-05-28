Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden 28 Mayıs koronavirüs vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

Koca açıklamasında, "Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım. " ifadelerine yer verdi.

