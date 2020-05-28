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    • 28.05.2020 20:38
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    Son dakika: Sağlık Bakanı 28 Mayıs Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Twitter üzerinden 28 Mayıs vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Koca açıklamasında, "Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, Maske ve sosyale kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. riskten kaçınalım. " ifadelerine yer verdi.

    Bakan Koca Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

    Sağlık Bakanı Twitter üzerinden 28 Mayıs vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

    Koca açıklamasında, "Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım. " ifadelerine yer verdi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Mayıs Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
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