28 Mayıs korona tablosu hakkındaki araştırmalar akşam saatlerinden itibaren hız kazandı. Vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugünün güncel verilerini açıklayıp açıklamadığını öğrenmek istiyor. Dün açıklanan verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 1286 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 122 bin 793 olarak açıklanmıştı. Peki, corona virüs vaka sayısı kaç oldu? Bugün ölüm ve iyileşen sayısı ne kadar?

CORONA VİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Mayıs vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.