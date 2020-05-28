Avrasya Tüneli Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş yönünde teknik arıza nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Tünelin Avrupa Yakası girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Edinilen bilgiye göre Avrasya Tüneli Avrupa'dan Asya'ya geçiş yönünde 07.30 sıralarında teknik arıza meydana geldi. Tünel geçişi trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından arıza giderilerek, tünel tekrardan trafiğe açıldı. Tünelin açılmasıyla trafik normal akışına döndü.
Avrasya Tüneli trafiğe kapandı
Köprü trafiğini büyük ölçüde rahatlatan Avrasya Tüneli, sabah saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş yönünde bir saat kapatıldı.
Avrasya Tüneli Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş yönünde teknik arıza nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Tünelin Avrupa Yakası girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.