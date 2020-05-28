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    • 28.05.2020 09:06
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    trafiğe kapandı

    Köprü trafiğini büyük ölçüde rahatlatan , sabah saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş yönünde bir saat kapatıldı.

    Avrasya Tüneli trafiğe kapandı

    Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş yönünde teknik arıza nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Tünelin Avrupa Yakası girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.
    Edinilen bilgiye göre Avrasya Tüneli Avrupa'dan Asya'ya geçiş yönünde 07.30 sıralarında teknik arıza meydana geldi. Tünel geçişi trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından arıza giderilerek, tünel tekrardan trafiğe açıldı. Tünelin açılmasıyla trafik normal akışına döndü.

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