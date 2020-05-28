Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Kabinenin ardından Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Kabine toplantısında bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanması ya da uygulanmaması yönünde alınacak kararlar, yaz ve güz dönemine gidişte normalleşme adımları gibi konular, ayrıca dış politika ve diğer gündem maddeleri masadaydı. Peki, sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Bu hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte detaylar...
BU HAFTA SONU HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?
Sokağa çıkma yasağı bazı illerde bu hafta sonu da devam edecek. Açıklama birazdan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak.
Bu hafta itibari ile alınan yeni kararlar
Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kalkmıştır.
İdari izinde bulunan kamu personeli 1 Haziran ile normal mesaiye başlayacak.
Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak.
Sağlık Bakanlığı tarafından kronik hastalığı olan kamu personelinin durumu incelenecek.
65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek.
Restoranlar 1 Haziran'dan itibaren açılacak.
3 kavram çok önemli: maske mesafe ve temizlik.
20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubu çarşamba ve cuma günleri 14 ve 20 arasında çıkmaya tabi olmayacak.
Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz.
Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.
Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.
Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak.