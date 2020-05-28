Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Kabinenin ardından Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Kabine toplantısında bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanması ya da uygulanmaması yönünde alınacak kararlar, yaz ve güz dönemine gidişte normalleşme adımları gibi konular, ayrıca dış politika ve diğer gündem maddeleri masadaydı. Peki, sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Bu hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte detaylar...

BU HAFTA SONU HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

Sokağa çıkma yasağı bazı illerde bu hafta sonu da devam edecek. Açıklama birazdan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak.