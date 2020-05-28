Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Kabinenin ardından Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam edecek mi sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, 18 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak? İşte detaylar...
18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDECEK Mİ?
20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 18 yaşa düşürüldü. 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak.
Bu hafta itibari ile alınan yeni kararlar
Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kalkmıştır.
İdari izinde bulunan kamu personeli 1 Haziran ile normal mesaiye başlayacak.
Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak.
Sağlık Bakanlığı tarafından kronik hastalığı olan kamu personelinin durumu incelenecek.
65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek.
Restoranlar 1 Haziran'dan itibaren açılacak.
3 kavram çok önemli: maske mesafe ve temizlik.
20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubu çarşamba ve cuma günleri 14 ve 20 arasında çıkmaya tabi olmayacak.
Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz.
Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.
Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.
Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak.