Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Kabinenin ardından Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam edecek mi sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, 18 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak? İşte detaylar...

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDECEK Mİ?

20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 18 yaşa düşürüldü. 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak.