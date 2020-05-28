Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Kabinenin ardından Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Kabine toplantısında bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanması ya da uygulanmaması yönünde alınacak kararlar, yaz ve güz dönemine gidişte normalleşme adımları gibi konular, ayrıca dış politika ve diğer gündem maddeleri masadaydı. Ayrıca vatandaşlar normalleşme takvimine dair bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, Normalleşme takvimi nasıl olacak? Kapalı yerler ne zaman açılacak? Hayat ne zaman normale dönecek?
BUGÜN ALINAN KARARLAR NELERDİR?
Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kalkmıştır.
İdari izinde bulunan kamu personeli 1 Haziran ile normal mesaiye başlayacak.
Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak.
Sağlık Bakanlığı tarafından kronik hastalığı olan kamu personelinin durumu incelenecek.
65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek.
Restoranlar 1 Haziran'dan itibaren açılacak.
3 kavram çok önemli: maske mesafe ve temizlik.
20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubu çarşamba ve cuma günleri 14 ve 20 arasında çıkmaya tabi olmayacak.
Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz.
Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.
Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.
Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak.
NORMALLEŞME SÜRECİ NASIL OLACAK?
Bilim Kurulu toplantılarında, bayram sonrasında vaka sayısının 500'e düşeceği öne sürülüyor. Vaka sayısının 500'ün altına düşmesiyle aşama aşama devreye sokulacak yeni serbestlik kararları da konuşuluyor.
Son verilere göre 25 ilde bir haftadan beri yeni vaka görülmüyor. 50 ilde ise her gün görünen ek vaka sayısı 10 civarında. Ancak lokal hareketliliklere bağlı olarak yaşanacak artışlar ve sıçramalar, il pandemi kurullarının kararlarıyla izlenecek.
'SABIRLI OLUN' MESAJI
Kabinede 3 Haziran'da bitecek seyahat yasağının yanı sıra, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubun sokağa çıkma yasağıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak.
Bu yasakların ikinci dalganın yaratılmaması için henüz tamamen kaldırılmayacağı belirtiliyor. Planlamaya göre 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için getirilen yasağın bir süre sonra toplu alanlara girme sınırlandırmasıyla kalkabileceği ifade ediliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Genç arkadaşlarım, sokağa çıkma kısıtı kalktı. Maalesef bu uygulama 15-20 yaş grubunu, 65 yaş üstü büyüklerimizi ve 14 yaş altı çocuklarımızı şimdilik içeremiyor. Sabırlı olmanızı, bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum" dedi.
20 YAŞ ALTINA İZİN VAR MI?
Ayrıca geçtiğimiz hafta 65 yaş üstü için verilen memleket izni uygulamasının 20 yaş altındaki gençler için de sınavların ardından gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Seyahat yasağının kaldırıldığı 16 büyükşehirdeki durumun yanı sıra yasağın devam ettiği 14 büyükşehir ve Zonguldak'taki son durum da kabinenin gündeminde olacak.
15 ilde 3 Haziran'da son bulacak seyahat yasağının tamamen kaldırılabileceği veya riskin yüksek olduğu birkaç şehirde bir süre daha devam edebileceği kaydediliyor.
SOKAK YASAKLARI BİTECEK Mİ?
Kabinenin en kritik gündem maddesi ise hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasakları olacak. Toplantıda Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda sıcak havaların etkisiyle kalabalıkların oluşabileceği ve virüsün yayılmasında beklenen düşüşün henüz olmadığı gerekçesiyle bu hafta sonu da bazı büyükşehirlere sokağa çıkma yasağı getirileceği ifade ediliyor.