'SABIRLI OLUN' MESAJI

Kabinede 3 Haziran'da bitecek seyahat yasağının yanı sıra, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubun sokağa çıkma yasağıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak.

Bu yasakların ikinci dalganın yaratılmaması için henüz tamamen kaldırılmayacağı belirtiliyor. Planlamaya göre 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için getirilen yasağın bir süre sonra toplu alanlara girme sınırlandırmasıyla kalkabileceği ifade ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Genç arkadaşlarım, sokağa çıkma kısıtı kalktı. Maalesef bu uygulama 15-20 yaş grubunu, 65 yaş üstü büyüklerimizi ve 14 yaş altı çocuklarımızı şimdilik içeremiyor. Sabırlı olmanızı, bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum" dedi.