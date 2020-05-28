İstanbul'da toplu taşımada yine yoğunluk!

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLMEDİ

Kentin en işlek noktalarından Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de de az da olsa hareketlilik gözlendi. Yer yer sosyal mesafeye dikkat edilmezken, dışarıya çıkanların çoğunun maske kullandığı görüldü.