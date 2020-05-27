George Floyd kimdir? Minneapolis George Floyd ölüm sebebi nedir?

GEORGE FLOYD KİMDİR?

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, George Floyd isimli bir siyahı öldüren polislerin işine son verildi. Minneapolis şehrinde yaşayan 46 yaşındaki George Floyd'u "sahtecilik" şikâyeti üzerine eşkal benzerliği nedeniyle gözaltına almaya çalışırken uyguladığı şiddetin görüntüleri ortaya çıktı. Polislerin genç adamı yere yatırarak boğazına bastığı görüldü. Siyahi adamın ölümüne neden olan gözaltının ardından binlerce kişi olayı protesto etmek için toplandı.

Bazı protestocular, videoda açık şekilde görülen Floyd'un olay anında söylediklerine atıfta bulunarak "Nefes alamıyorum, nefes alamıyorum" diye bağırdı. Kimi protestocular ise "Adalet yok, barış yok", "Siyahilerin de hayatları önemlidir" ve "Bizi linç etmeyi bırakın" pankartları taşıdı. Öfkeli kalabalık sloganlar atarak ABD'deki polis şiddetini protesto etti. Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı biber gazı kullandı. Protestocular bazı işyerlerinin pencerelerini kırdı ve polislere taş fırlattı.