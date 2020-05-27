George Floyd kimdir? Minneapolis George Floyd ölüm sebebi nedir?

George Floyd kimdir? ABD'de büyük tepki çeken olayın ardından George Floyd ismi gündeme oturdu. Halkın tepkisine rağmen bir polis tarafından öldürülen George Floyd kimdir sorusuna yanıt aranıyor. George Floyd isimli siyahi bir kişi gözaltına alınıma işlemi sırasında öldürülürken olaya karışan 4 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından ABD'de sokak protestoları başladı.
NE OLDU?
Vatandaşların çektiği ve sosyal medyada paylaşılan video kaydında, beyaz polisin yere yatırarak diziyle boynuna bastığı Floyd, dakikalar boyunca defalarca "Lütfen, nefes alamıyorum, lütfen" şeklinde yalvarmıştı. Bir süre sonra yerde hareketsiz kalan Floyd, daha sonra gelen acil sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırılmış ancak kısa süre sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Floyd'un gözaltına alınma şekline tepki gösteren Belediye Başkanı Frey, Facebook hesabından siyahi toplumundan özür dileyerek "Amerika'da siyahi olmanın cezası, ölüm olmamalı." ifadesini paylaşmıştı.
GEORGE FLOYD KİMDİR?
ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, George Floyd isimli bir siyahı öldüren polislerin işine son verildi. Minneapolis şehrinde yaşayan 46 yaşındaki George Floyd'u "sahtecilik" şikâyeti üzerine eşkal benzerliği nedeniyle gözaltına almaya çalışırken uyguladığı şiddetin görüntüleri ortaya çıktı. Polislerin genç adamı yere yatırarak boğazına bastığı görüldü. Siyahi adamın ölümüne neden olan gözaltının ardından binlerce kişi olayı protesto etmek için toplandı.
Bazı protestocular, videoda açık şekilde görülen Floyd'un olay anında söylediklerine atıfta bulunarak "Nefes alamıyorum, nefes alamıyorum" diye bağırdı. Kimi protestocular ise "Adalet yok, barış yok", "Siyahilerin de hayatları önemlidir" ve "Bizi linç etmeyi bırakın" pankartları taşıdı. Öfkeli kalabalık sloganlar atarak ABD'deki polis şiddetini protesto etti. Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı biber gazı kullandı. Protestocular bazı işyerlerinin pencerelerini kırdı ve polislere taş fırlattı.
4 POLİS KOVULDU
Gece geç saatlere kadar devam eden protestolar sonrası Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Floyd'un ölümüne karışan 4 polisin görevlerine son verildiğini duyurarak, ''Bu doğru bir karar'' ifadesini kullandı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olayla ilgili soruşturma başlattı.