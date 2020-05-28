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İstanbul, Ankara ve İzmir'de hangi camilerde cuma namazı kılınacak? İşte cuma namazı kılınacak camiler | Liste belli oldu

Son dakika haberi... Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler neticesinde 16 Mart'tan itibaren camilerde cemaatle namaz kılınması yasaklanmıştı. Yarın cuma namazıyla birlikte camilerde yeniden cemaatle namaz kılınmaya başlanacak. Diyanet; İstanbul, Ankara ve İzmir'de cuma namazının kılınacağı noktaları açıkladı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hangi camilerde cuma namazı kılınacak? İşte o liste...

28.05.2020 12:52 - Son Güncelleme: 28.05.2020 13:14
İstanbul, Ankara ve İzmir'de hangi camilerde cuma namazı kılınacak? İşte cuma namazı kılınacak camiler | Liste belli oldu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan itibaren cemaatle kılınmayan namaz, yarın cuma namazıyla birlikte yeniden kılınabilecek. Normalleşme adımları kapsamında hangi camilerde cemaatle namaz kılınabileceği belirlendi. Ankara, İstanbul ve İzmir'de cuma namazı hangi camilerde kılınacak? İşte cuma namazının kılınacağı camiler...

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İstanbul, Ankara ve İzmir'de hangi camilerde cuma namazı kılınacak? İşte cuma namazı kılınacak camiler | Liste belli oldu

ANKARA'DA HANGİ CAMİLERDE CUMA NAMAZI KILINACAK?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hangi camilerde cuma namazı kılınacak? İşte cuma namazı kılınacak camiler | Liste belli oldu

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hangi camilerde cuma namazı kılınacak? İşte cuma namazı kılınacak camiler | Liste belli oldu
İstanbul, Ankara ve İzmir'de hangi camilerde cuma namazı kılınacak? İşte cuma namazı kılınacak camiler | Liste belli oldu
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