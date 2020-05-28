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İstanbul, Ankara ve İzmir'de hangi camilerde cuma namazı kılınacak? İşte cuma namazı kılınacak camiler | Liste belli oldu

Son dakika haberi... Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler neticesinde 16 Mart'tan itibaren camilerde cemaatle namaz kılınması yasaklanmıştı. Yarın cuma namazıyla birlikte camilerde yeniden cemaatle namaz kılınmaya başlanacak. Diyanet; İstanbul, Ankara ve İzmir'de cuma namazının kılınacağı noktaları açıkladı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hangi camilerde cuma namazı kılınacak? İşte o liste...

28.05.2020 12:52 - Son Güncelleme: 28.05.2020 13:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





