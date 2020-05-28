Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Kabinenin ardından Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Kabine toplantısında hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili bir açıklama gelip gelmediği merak konusu oldu. Peki, Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? İşte detaylar...

30-31 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK MI?

Sokağa çıkma yasağı bazı illerde bu hafta sonu da devam edecek. Açıklama birazdan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak.