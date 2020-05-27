27 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Sonuçlar için akşam saatlerinden itibaren süren heyecan sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişleri çarşamba ve cumartesi günleri yapılan Sayısal Loto'da bugün saat 21.45'te yapılan çekilişlerle birlikte kazanan numaralar kurum tarafından yapılan canlı yayınla duyuruldu. Bu kapsamda bayilerden loto oynayanlar 27 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. İşte haftanın kazanan sayıları...
27 MAYIS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
3 - 8 - 13 - 15 - 38 - 41
SAYISAL LOTO NEDİR?
Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, 1 ile 49 sayı dizisi içerisinden çekiliş ile belirlenecek olan 3, 4, 5 ve 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Katılımcılar 6 bilmesi ile birlikte büyük ikramiyeye sahip olacaklardır. 3 bilenler ise en az tutarda ikramiyeyi alacaklardır. Kazanılan tutarlar Sayısal Loto çekilişinin gerçekleşmesinin ardından katılım oranı ve talihli sayısına göre açıklanmaktadır.
SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
CUMARTESİ GÜNÜ KİM NE KADAR İKRAMİYE KAZANDI?
Sayısal Loto oyununun 1325. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 304 bin 687 lira 42 kuruşluk ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 78 kişi 6 bin 691 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 574 kişi 85 lira 95'er kuruş ve 3 bilen 85 bin 407 kişi 12 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.