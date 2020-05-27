27 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Sonuçlar için akşam saatlerinden itibaren süren heyecan sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişleri çarşamba ve cumartesi günleri yapılan Sayısal Loto'da bugün saat 21.45'te yapılan çekilişlerle birlikte kazanan numaralar kurum tarafından yapılan canlı yayınla duyuruldu. Bu kapsamda bayilerden loto oynayanlar 27 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. İşte haftanın kazanan sayıları...

27 MAYIS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

3 - 8 - 13 - 15 - 38 - 41