İletişim Başkanı Fahrettin Altun 27 Mayıs'ın yıldönümü nedeniyle Merhum Başbakan Adnan Menderes'i anan duygusal bir paylaşımda bulundu.

Necip Fazıl Kısakürek'in "O Zeybek" şiiri ve Adnan Menderes'in görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşan Fahrettin Altun,

"Zeybeğimi bir kaç kızan, vurdular

Çukurda üstüne taş doldurdular

Ya bir de kalkarsa diye kurdular

Zeybeğim Zeybeğim ne oldu sana

Allah deyip şöyle bir doğrulsana!

Başvekilimiz Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının aziz hatıralarına saygı ve rahmetle..." ifadelerini kullandı.