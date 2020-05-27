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    • 27.05.2020 22:11
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    İletişim Başkanı 'dan duygulandıran paylaşımı

    İletişim Başkanı 27 Mayıs’ın yıldönümü nedeniyle Merhum Başbakan ’i anan duygusal bir paylaşımda bulundu. Altun, "Başvekilimiz Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının aziz hatıralarına saygı ve rahmetle..." ifadelerini kullandığı mesajında 'in “O Zeybek” şiiri ve Adnan Menderes'in görüntülerinin yer aldığı bir video paylaştı.

    Altun'dan duygulandıran Adnan Menderes paylaşımı

    İletişim Başkanı 27 Mayıs'ın yıldönümü nedeniyle Merhum Başbakan 'i anan duygusal bir paylaşımda bulundu.

    'in "O Zeybek" şiiri ve Adnan Menderes'in görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşan Fahrettin Altun,

    "Zeybeğimi bir kaç kızan, vurdular
    Çukurda üstüne taş doldurdular
    Ya bir de kalkarsa diye kurdular
    Zeybeğim Zeybeğim ne oldu sana
    Allah deyip şöyle bir doğrulsana!

    Başvekilimiz Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının aziz hatıralarına saygı ve rahmetle..." ifadelerini kullandı.

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