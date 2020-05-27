İletişim Başkanı Fahrettin Altun 27 Mayıs'ın yıldönümü nedeniyle Merhum Başbakan Adnan Menderes'i anan duygusal bir paylaşımda bulundu.
Necip Fazıl Kısakürek'in "O Zeybek" şiiri ve Adnan Menderes'in görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşan Fahrettin Altun,
"Zeybeğimi bir kaç kızan, vurdular
Çukurda üstüne taş doldurdular
Ya bir de kalkarsa diye kurdular
Zeybeğim Zeybeğim ne oldu sana
Allah deyip şöyle bir doğrulsana!
Başvekilimiz Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının aziz hatıralarına saygı ve rahmetle..." ifadelerini kullandı.
Zeybeğimi bir kaç kızan, vurdular— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 27, 2020
Çukurda üstüne taş doldurdular
Ya bir de kalkarsa diye kurdular
Zeybeğim Zeybeğim ne oldu sana
Allah deyip şöyle bir doğrulsana!
Başvekilimiz Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının aziz hatıralarına saygı ve rahmetle... pic.twitter.com/rAoR9I6CpQ