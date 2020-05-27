İletişim Başkanlığı, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs 1960 darbesinin 60'ıncı yıldönümüne özel olarak sosyal medyadan bir video paylaşımında bulundu.

Paylaşımda, "Millî iradeyi ve demokrasiyi hiçe sayanların tarihe kara bir leke olarak bıraktığı 27 Mayıs darbesinin yaslı hatıralarını barındıran Yassıada, artık Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yaydığı ışıkla karanlıkları aydınlığa çeviriyor. #DemokrasiVeÖzgürlüklerAdası" ifadelerine yer verildi.