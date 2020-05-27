Habertürk Televizyonu'nda Erdoğan Aktaş'ın sunduğu "Gece Görüşü" programında; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve BELBİM'in Fazilet durağından 47 kişinin binmediğine yönelik tespiti tartışıldı. Programda; Ekrem İmamoğlu'nun, Fazilet durağından 47 kişinin değil hiç kimsenin binmemesine rağmen, "Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu" şeklindeki sözleri gündeme geldi.



ÖZTÜRK: "İMAMOĞLU, İZLEMEDİĞİ GÖRÜNTÜYÜ 'KANIM DONDU' DİYEREK ÇIKIP EKRANLARDA ANLATTI"

Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Prof. Dr. Bahattin Bahadır Erdem'e; "Hocam, 'Yalan söylenmesin. Trolleşmesin insanlar. Trolleşmeyin' diyorsunuz. Ama izlemediği görüntüyü 'Kanım dondu' diyerek çıkıp canlı yayında, ekranlarda anlatan bir İmamoğlu'nu da pozitif ayrımcılığa tabi tutuyorsunuz. Buyur hocam" dedi.

ERDEM: "BEN SAYIN EKREM İMAMOĞLU'NA BİRAZ POZİTİF AYRIMCILIK YAPIYORUM"

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Bahattin Bahadır Erdem de; "Ben Sayın Ekrem İmamoğlu'na biraz pozitif ayrımcılık yapıyorum. Hukukçu adaletim benim ona yapılan bütün haksızlıklar karşısında bu kadar pozitif ayrımcılığı hak ettiğini gösteriyor" iddiasında bulundu.

ONGUN, EKREM İMAMOĞLU'NUN "KANIM DONDU" DEDİĞİ DURAK HAKKINDA HATALI BİLGİ VERDİKLERİNİ İTİRAF ETMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Fazilet durağından 47 kişinin bindiğine yönelik iddialarının hata olduğunu açıkladı ve "Bu bir hata mı? Evet. 'Bir duraktan bu kadar yolcu bindi' dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş" dedi.

AYSEVER: "BU YANILGIYSA ÖZÜR DİLEMEK İSTER MİSİNİZ?"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, özel bir televizyon kanalında açıklamada bulundu. Enver Aysever; Murat Ongun'a, "Bir otobüs durağında bir kitle bir arada bulunuyordu. Siz belediye olarak dediniz ki, 'Bu organize suç ve organize eylem' Bu işin gerçeği ne? Burada yanıldınız mı belediye ve Murat Ongun olarak. Bu yanılgıysa özür dilemek ister misiniz?" şeklindeki soru sordu.





ONGUN: "'BİR DURAKTAN BU KADAR YOLCU BİNDİ' DEMEMİZ BANA GELEN VERİYE GÖRE YANLIŞ OLMUŞ"

Murat Ongun; "Savcılık takipsizlik kararı verdikten sonra bu arkadaşlar tekrar bu konuyu tekrar gündeme getirdi. 'Murat Ongun yalancı oldu, iftiracı oldu' falan filan. Ben savcı beyin takipsizlik kararını da dikkatlice okudum. 'Fazilet Parkı durağından 40 kusür kişi bindi mi? Binmedi mi? Efendim. Yok öyle bir şey, yok öyle bir şey' Bu bir hata mı? Evet. Bir duraktan bu kadar yolcu bindi dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş."

İBB, BAŞSAVCILIĞIN TAKİPSİZLİK KARARINA İTİRAZ ETMEYECEK

Ongun; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı suç duyurusu hakkındaki takipsizlik kararına da itiraz etmeyeceğini açıkladı. Ongun, "Bu itirazın üzerine gitmememizin nedeni de o" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: "OTOBÜSE BİNİŞ GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEDİM BEN. KANIM DONDU"

Ekrem İmamoğlu; korona günlerinde 29 Mart 2020 tarihinde saat:06.15 ile saat:05.34'te kalkış yapan iki otobüse binen yolcular hakkında, "Maç yok. Maç yok ki deplasmana giderler de, sabah erkenden toplanmışlardır. Ki maça giderler gibi zaten. Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu ya" ifadelerini kullanmıştı.

Ekrem İmamoğlu, bir özel televizyon kanalında otobüse binen yolcuları hedef almış ve "Bu süreci araştırdık. Maç yok. Maç yok ki deplasmana giderler de, sabah erkenden toplanmışlardır. Ki maça giderler gibi zaten. Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu ya. Bilinçli, nerede duracak falan böyle bir kafayla. Sabah namazına gidilmiyor çünkü cemaatle namaz kılmak yasaklandı. Desek ki toplandılar, namaza gidiyorlar. O da değil. Ya başka bir şey de değil. İş güç de yok, çalışma ortamı yok. Toplanmışlar.. Derler ya kanım dondu. Eğer siyaset buysa, lanet olsun siyasete.. Kanım dondu, mücadele edeceğiz" iddiasında bulunmuştu.



KENAN KIRAN/SABAH