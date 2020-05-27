65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA CEZA KAÇ LİRA?

Corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

İKİNCİ NORMALLEŞME TAKVİMİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, normalleşme döneminin artık başladığını ve tedbirli olarak tüm ulaşım modlarını yeniden hayata geçireceklerini belirten Karaismailoğlu, yeni dönemdeki seferlere dair şu bilgileri verdi:

"Covid-19 tedbirleri nedeniyle ara verilen YHT seferleri, perşembe günü saat 07.00'de Ankara-İstanbul seferi ile başlatılıyor. İlk yüksek hızlı trenimizi sabah İstanbul'a uğurlayacağız. Trenimiz yarı kapasiteyle çalışacak. Sadece Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden Hayat Eve Sığar (HES) kodu almış ve seyahat belgesi olan vatandaşlarımız bu seferde seyahat edebilecek."