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    • 27.05.2020 09:30
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    'de skandal bitmiyor! kimdir, ? Yasin Ergül ne dedi, hesabı nedir?

    'lilere ait skandal paylaşımlar da büyük yankı buldu. Partinin en genç meclis üyesi diye lanse edilen Dila Koyurga'nın galiz küfürlerinin ortaya çıkmasının ardından bu kez de CHP Başkanı Yardımcısı ’ün 15 Temmuz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin skandal ifadeleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Peki Yasin Ergül kimdir? ? Yasin Ergül ne dedi? hesabı nedir?

    Yasin Ergül kimdir? Kaç yaşında?

    Yasin Ergül kimdir? CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri Dila Koyurga'nın hakaretlerinin ortaya çıkmasının ardından CHP İzmir İl Başkanı Yardımcısı Yasin Ergül'ün de sosyal medya paylaşımları sosyal medya gündemine düşüyor. CHP'li Ergül'ün 17 Kasım 2013'te dönemin başbakanı olan Erdoğan'ı hedef aldığı skandal tweetinde "RTE Bu akplilere (..) dese annelerinden şüphe ederler. Herifin yaptığı hiçbişey mi bu dingillere ters gelmez arkadaş insan hayret ediyor" dediği sosyal medyada yer aldı.

    15 TEMMUZ DA HALKIN ÜZERİNE KURŞUN YAĞARKEN O "SENARYO" DEDİ

    Ergül'ün 15 Temmuz darbe girişimi günü ise "Boşa darbe tamtamları çalmayın, bildiğin senaryo bu. Tüm medya açık canlı yayınla veriyor, böyle darbe olmaz"dediği iletilerinden ortaya çıktı.

    Ergül, darbeden 2 gün sonra ise provokatif ifadelerini sürdürdü... CHP'li Ergül'ün Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a da çirkin iftiralar attığı belirlendi.

    Haberler Güncel CHP'de skandal bitmiyor! Yasin Ergül kimdir, kaç yaşında? Yasin Ergül ne dedi, Twitter hesabı nedir?
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