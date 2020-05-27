Yasin Ergül kimdir? CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri Dila Koyurga'nın hakaretlerinin ortaya çıkmasının ardından CHP İzmir İl Başkanı Yardımcısı Yasin Ergül'ün de sosyal medya paylaşımları sosyal medya gündemine düşüyor. CHP'li Ergül'ün 17 Kasım 2013'te dönemin başbakanı olan Erdoğan'ı hedef aldığı skandal tweetinde "RTE Bu akplilere (..) dese annelerinden şüphe ederler. Herifin yaptığı hiçbişey mi bu dingillere ters gelmez arkadaş insan hayret ediyor" dediği sosyal medyada yer aldı.