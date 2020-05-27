27 Mayıs korona tablosu, akşam saatlerinde vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel vaka, vefat, iyileşen ve entübe hasta sayısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşlara açıklıyor. Dün Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, 19 bin 853 test yapıldı. Bu kapsamda 948 Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 28 hasta vefat etti, 1492 hasta iyileşti. Peki, Corona virüs vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu?

KORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜM VE İYİLEŞEN HASTA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Mayıs vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.