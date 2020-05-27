27 Mayıs korona tablosu, akşam saatlerinde vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel vaka, vefat, iyileşen ve entübe hasta sayısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşlara açıklıyor. Dün Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, 19 bin 853 test yapıldı. Bu kapsamda 948 Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 28 hasta vefat etti, 1492 hasta iyileşti. Peki, Corona virüs vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu?
KORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜM VE İYİLEŞEN HASTA SAYISI KAÇ OLDU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Mayıs vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.
26 MAYIS KORONA TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 948 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 28 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 158 bin 762, can kaybı 4 bin 397 oldu.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 19 bin 853 test yapıldı. Bu kapsamda 948 Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 28 hasta vefat etti, 1492 hasta iyileşti.
Toplam test sayısı 1 milyon 873 bin 607, toplam vaka sayısı 158 bin 762, toplam vefat sayısı 4 bin 397, toplam yoğun bakım hasta sayısı 739, toplam entübe hasta sayısı 338, toplam iyileşen hasta sayısı 121 bin 507 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter paylaşımında, "İyileşen hasta sayısında, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir." ifadelerini kullandı.
BAKAN KOCA KORONAVİRÜS DOLAYISIYLA HAYATINI KAYBEDEN DR. SİNAN KAKI'YI ANDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Sinan Kakı'yı videolu mesajla andı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Dr. Sinan Kakı'nın 1960'ta Bitlis doğduğunu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdiğini belirterek, "Radyoloji uzmanıydı. Haseki Hastanesinde görev yapıyordu. Yaşasaydı, pek çok dostunu ve yakınını bayramda yine ilk arayan kişi olacaktı. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Mücadelesi için minnettarız." ifadelerini kullandı.
Dr. Kakı için hazırlanan videoda ise "Hayat vermek için hayatını vermeyi göze alan, mücadelemizin tüm unutulmaz kahramanları, çabanız, cesaretiniz ve fedakarlığınız için minnettarız." ifadesi yer aldı.
YURT GENELİNDE SOSYAL MESAFELİ BAYRAM KUTLAMASI
İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında 26 Mayıs'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla yurt genelinde Ramazan Bayramı'nın ilk günü, alışılandan farklı şekilde kutlandı. Kısıtlama sebebiyle bayramı evlerinde karşılayan vatandaşlar, sevdikleri ve aile üyeleriyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı.
Öte yandan şehirlerin işlek noktalarında sessizlik hakim oldu. Meydan, ana cadde ve sokaklarda, yaya ile araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi. Maske ve eldivenle görev yapan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının ihlaline karşı şehirlerin belirli yerlerinde uygulama noktaları oluşturdu ve caddelerdeki araçları durdurarak gerekli evrak kontrollerini yaptı.