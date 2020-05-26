Sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek? Ülkemizde aylardır uygulanan gençlere ve yaşlılara yönelik yasak nedeniyle gözler bu yasakların ne zaman kalkacağına çevrildi. Sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek sorusuna yanıt aranıyor. Normalleşme takvimi nedeniyle yasakların bayram sonrası kalkıp kalkmayacağı merak ediliyor. İşte, sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek sorusunun yanıtı!

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dijital kabineye sekizinci kez başkanlık etti. Kabinede ağırlıklı olarak koronavirüsle mücadele tedbirleri ve normalleşme takvimi ele alındı.

Toplantıda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının kaldırılması ile ilgili açıklama yapılmadı.