Corona virüsünü önleme tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen pek çok işletmeden biri de spor salonları. İnsan hareketliliğin yoğun olduğu spor salonları, yaklaşık bir aydır faaliyetlerine devam edemiyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle faaliyetlerine ara veren spor salonlarının yeniden ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Bir diğer konu ise düğün salonları oldu. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Seçil Özkan, CNNTürk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programında Türkiye'deki normalleşme adımlarıyla ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. Sunucu Başak Şengül'ün evlenecek çiftlerin merakla beklediği "Düğün sezonu ne zaman açılacak?" soruna yanıt veren Özkan, "Normalleşme takviminin 8. haftası yani 11 Temmuz'dan sonra da bu tür toplu düğün organizasyonları yapılabilir'' dedi.