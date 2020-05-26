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    • 26.05.2020 19:02
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    li gazeteci sosyal medya hesabından duyurdu: İsrail'in teklifini anında reddetti!

    li gazeteci , dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni İsrail yönetiminin 'ye ilişkileri geliştirme teklifinde bulunduğunu ancak Türkiye'nin bu teklifi reddettiğini açıkladı.

    İsrail'in teklifini Türkiye anında reddetti!
    'de, Başbakan ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, koronavirüs salgını devam ederken "acil birlik hükümeti" kurmak için gerekli anlaşmayı imzalamıştı. İki lider, üç erken seçime neden olan bir yıllık sürecin sonunda koalisyon kurmak için anlaşmışlardı.

    Mavi Beyaz İttifakı lideri Gantz'ın ve Netanyahu'nun başında olduğu Likud arasında yapılan anlaşmaya göre, ilk 18 ay Netanyahu başbakan olacak ve Gantz yardımcılığını üstlenecek. Daha sonra ikili arasında görev değişimi yapılacak. Netanyahu'nun başbakan olduğu süreçte Gantz Savunma Bakanı, Mavi-Beyaz'ın iki numaralı ismi Gabi Ashkenazi ise Dışişleri Bakanı olacak.

    YENİ HÜKÜMETİN TEKLİFİNİ TÜRKİYE REDDETTİ
    Bu gelişmeler sonrası israil basınında ilgili çarpıcı bir haber gündeme geldi.

    İsrailli ünlü gazeteci , yeni kurulan İsrail hükümetinin Ankara'ya ilişkileri onarmayı teklif ettiğini duyurdu. Haber7'nin haberine göre ancak ilhak planını kabul etmeyen ve "kırmızı çizgi" olduğunu her daim dile getiren Türkiye bu teklifi anında reddetti.

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