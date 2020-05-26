Sözcü yazarı Yılmaz Özdil 'in eşi üzerine kayıtlı Bodrum Bitez 'deki yapı ruhsat ve onaylı projeye aykırı yapılar metraj olarak tespit edildi. Bodrum Belediye Encümeni'nin tespit edilen kaçak inşaatlar için yıkım kararı yanı sıra İmar Kanunu'nun 42. maddesi çerçevesinde 380 Bin TL idari para cezası kestiği ortaya çıktı. Özdil bu cezayı yatırmak zorunda.Diğer taraftan görüştüğümüz İmar uzmanları, Yılmaz Özdil'in kaçak villasının durumu ile ilgili Sabah.com.tr'ye teknik değerlendirmelerde bulundular. Yılmaz Özdil, 04.05.2020 tarihli beyanında kendisini şöyle savunmuştu:Özdil'in bu savunmasını da dikkate alan Uzmanlar şu teknik değerlendirmede bulundu.Bitez Belediyesi'nin İmar durumuna göre 120 m2 olarak onayladığı proje ve verdiği yapı ruhsat 12.02.2008 yılında tanzim edilmiş. Ancak 20.12.2006 Tarihin de ruhsat 22,5 mt arttırılarak 142.50 m2'ye yükseltilmiştir. Bir kere tadilat projesinde bir imar hilesi var görünüyor. Ancak İskanın hangi metraj üzerinden verildiğini inceledikten sonra daha sağlıklı bir değerlendirme yapabiliriz. İskan 142,5 m2 veya daha üzeri bir metrajdan verilmiş ise burada zincirleme resmi evrakta sahtecilik suçu ortaya çıkabilir.Diğer yandan bu binanın 70.79 m2 alana sahip bodrum katı dahi deniz manzaralıdır. Muhtemelen bu alanda imar durum belgesine göre 120 m2 ticari alan yapılabileceği nettir. Bundan sonraki safahat tamamen nüfuz ilişkilerine göre yürütülmüş görünüyor.

Kıyı kenardan çekme mesafesinin uzmanlarca incelenmesi sonucu ortaya çıkacağını düşündüğümüz Kıyı kenar kanunu da ayrıca bir tecavüz var görünüyor.Kısaca burada yapılan ihlal tüm tarafların bilgisi dâhilin de ve müştereken yapılmıştır. Esasen projenin TUS Sorumlularının açıklamasından sonra durum çok daha net olarak şekillenecektir.Belediye Yılmaz Özdil'e kesmiş olduğu cezayı proje müellifleri ve varsa yeminli yapı denetim firmalarına da bu usulsüzlüğü bildirmedikleri için idari ceza uygulamak zorundadır.Yine yasa gereği 3194 sayılı kanuna göre İmar kanunu 32 ve 42. maddeye göre Cumhuriyet Başsavcılığı'na yasayı ihlal edenler hakkında suç duyurusunda bulunmak yükümlülüktür.Kısaca hiç bir şey Yılmaz Özdil'in beyanları gibi değil. Maalesef 6-7 Milyon TL ödeyerek aldığı bu binaya 2 odalı sıradan bir yazlık için kıyamet kopardılar demesi, kelimenin tam anlamı ileifadesi ile açıklanabilir.