



Amacının uyuşturucu madde ihtiyacını karşılamak olduğunu anlatan S.A, kendisini şöyle savundu:

"Aracı aldıktan sonra yolda U.V. ile S.T'yi gördüm. Onlar da benimle geldiler. Onlar uyuşturucu alacağımı bilmiyorlardı. Çorlu'ya vardığımızda, aracı benzin istasyonuna çekerek uyuşturucu almaya gittim. Sonra dönerken jandarma ekipleri bizi durdurdu. 22 fişek uyuşturucu almamın sebebi, bir kere alayım 6-7 ay idare etsin, diyedir.

Ben aracı çalmadım. Bu arabaları ben her zaman kullanırım, cenaze arabası haricinde traktör, kamyonet gibi araçları aldığımda kimse bana bir şey demez, bu olayla ilgili pişmanım."

Zanlının adliye çıkışında basın mensuplarına "Benim kod adım Z." demesi dikkati çekti.





