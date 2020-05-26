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    • 26.05.2020 13:02
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    ’nün propaganda makinelerinin hedefinde kaos var! Yalan haberlerle aleyhine algı oluşturuyorlar

    Terör örgütü ’nün, ’deki etkinliğini kaybetmesi sonrası, firari FETÖ’cüler üzerinden kara propaganda üreterek, bunu sözde haber siteleri ve da gizlenmiş hesaplarla paylaştığı, bu şekilde kaos hedeflerine ulaşmayı amaçladığı belirlendi. Edinilen bilgilere göre, Türkiye aleyhine örgütün yalan ve yönlendirici bilgilerini dolaşıma sokan terör örgütü üyeleri, hakkında Türkiye’deki mahkemeler tarafından onlarca farklı suçtan çıkartılan yakalama kararları olmasına rağmen, bulundukları ülkeler tarafından hiçbir yasal işlem uygulanmıyor.

    FETÖ’nün propaganda makineleri

    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, aralarında , , , gibi firari 'cülerin Amerika, Yunanistan, Finlandiya, Almanya, gibi ülkelerde aleyhine örgütün "propaganda makinası" olarak faaliyet yürüttüğü, haklarında onlarca farklı suçtan yakalama kararı olmasına rağmen bulundukları ülkeler tarafından haklarında hiçbir yasal işlem uygulanmadığı öğrenildi.

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), yurt dışına kaçan bazı üyelerini kara propaganda üretmekle görevlendirdiği, hesapları ve sözde haber siteleri üzerinden bu yalan bilgileri dolaşıma sokarak, Türkiye aleyhine algı oluşturmayı hedeflediği belirlendi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Emre Uslu, Cevheri Güven, Usame Gökçe, Said Sefa'nın da aralarında bulunduğu örgütün firari FETÖ'cülerinin Amerika, Yunanistan, Finlandiya, Almanya, Belçika gibi farklı ülkelerde yaşayan üyelerini "propaganda makinası" olarak görevlendirdiği bildirildi.

    FİRARİ FETÖCÜLER ONLARCA YAKALAMA KARARINA RAĞMEN ÖZGÜRLER
    Edinilen bilgilere göre, Türkiye aleyhine örgütün yalan ve yönlendirici bilgilerini dolaşıma sokan terör örgütü üyeleri, hakkında Türkiye'deki mahkemeler tarafından onlarca farklı suçtan çıkartılan yakalama kararları olmasına rağmen, bulundukları ülkeler tarafından hiçbir yasal işlem uygulanmıyor. Bu ülkeler örgütün kara propagandasını sözde haber siteleri ve sosyal medya üzerinden yayılmasını yasal olarak engellemiyor. FETÖ'cüler ile ilgili yakalama kararları "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgü kurmak, terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek, yaymak ve hakaret" gibi suçlardan verildiği öğrenildi. Kaçak FETÖ'cülerin adlı örgüt sitesinin yöneticilerinden olduğu da biliniyor.



    KONU BAŞLIKLARINI FETO ELEBAŞI BELİRLİYOR
    Güvenlik kaynakları terör örgütünün kara propaganda konu başlıklarını FETÖ elebaşı ve yakın çevresinin belirlediğini bildirdi. Kara propagandada dünya ve ülke gündeme göre değişen konuların yanısıra, Türkiye aleyhine AİHM başta olmak üzere uluslararası kurumlardan karar çıkartabilmek amacıyla haksız ve hukuksuz yargılama, cezaevinde işkence, gibi sürekli tekrar edilen yalan haber ve mesajları yer alıyor.

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