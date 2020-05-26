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    • 26.05.2020 13:00
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    Son dakika: i Başkanlığı duyurdu! 'ların yeni teslimatları yapıldı

    Son dakika haberine göre i Başkanlığı'nca (SSB), yerli imkanlarla üretilen ' Kurtarıcı'ların () yeni teslimatlarının yapıldığı açıklandı.

    Cumhurbaşkanlığı i Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterindeki taktik tekerlekli araçların arıza veya kurtarılmasında kullanılmak üzere tarafından yerli olarak üretilen "Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı-M4K"ların yeni teslimatlarının yapıldığını duyurdu.
    Başkanlıktan konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



    "Savunma sanayiinde üretimler sürüyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterindeki taktik tekerlekli araçların arıza veya kurtarılmasında kullanılmak üzere MPG tarafından yerli imkanlarla üretilen ' Kurtarıcı-'ların yeni teslimatları yapıldı."




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