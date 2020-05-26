Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterindeki taktik tekerlekli araçların arıza veya kurtarılmasında kullanılmak üzere MPG tarafından yerli olarak üretilen "Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı-M4K"ların yeni teslimatlarının yapıldığını duyurdu.

Başkanlıktan konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:







"Savunma sanayiinde üretimler sürüyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterindeki taktik tekerlekli araçların arıza veya kurtarılmasında kullanılmak üzere MPG tarafından yerli imkanlarla üretilen 'Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı-M4K'ların yeni teslimatları yapıldı."







Savunma sanayiinde üretimler sürüyor.



KKK'lığının envanterindeki taktik tekerlekli araçların arıza veya kurtarılmasında kullanılmak üzere MPG tarafından yerli imkanlarla üretilen 'Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı-M4K'ların yeni teslimatları yapıldı. 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/d9x81zIQ6W — SSB (@SavunmaSanayii) May 26, 2020