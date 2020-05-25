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    • 25.05.2020 19:26
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    Son dakika: Başkan Erdoğan, ve ile telefonda görüştü

    Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği bayramda da tüm hızıyla devam ediyor. Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Elbaşı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

    Başkan Erdoğan , Cumhurbaşkanı ve Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Elbaşı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    ELE ALINAN KONULAR
    Liderlerin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundukları görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları başta olmak üzere Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü.

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