Ramazan Böçkün kimdir? Ramazan Hoca olarak tanınan Ramazan Böçkün neden hastanede? Twitter'da gündem olan Ramazan Böçkün kimdir sorusun yanıt aranıyor. Sosyal medyadaki sohbetleri çok sayıda izlenen, Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Böçkün isimli şahsın akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle Elazığ Fetih Sekin Şehir Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

RAMAZAN BÖÇKÜN KİMDİR?

Diyarbakır'daki tarihi Ulu Cami'de dini sohbetlerde bulunan ve geçmişte "Deli" şimdilerde ise "Ramazan Hoca" olarak anılan Ramazan Böçkün'ün konuşmaları sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor. Ramazan Böçkün dini konularda sohbet videoları yayınlıyordu.