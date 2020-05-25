Ramazan Böçkün kimdir? Ramazan Hoca olarak tanınan Ramazan Böçkün neden hastanede? Twitter'da gündem olan Ramazan Böçkün kimdir sorusun yanıt aranıyor. Sosyal medyadaki sohbetleri çok sayıda izlenen, Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Böçkün isimli şahsın akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle Elazığ Fetih Sekin Şehir Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.
RAMAZAN BÖÇKÜN KİMDİR?
Diyarbakır'daki tarihi Ulu Cami'de dini sohbetlerde bulunan ve geçmişte "Deli" şimdilerde ise "Ramazan Hoca" olarak anılan Ramazan Böçkün'ün konuşmaları sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor. Ramazan Böçkün dini konularda sohbet videoları yayınlıyordu.
Son 5 yıldır Ulu Cami'de yerli ve yabancı turistlere İslam'ı anlatan Böçkün, günün her saatini vatandaşlara bir şeyler anlatarak geçirdiği belirtiliyor.
Diyarbakırlı 43 yaşındaki Ramazan Böçkün, kendini İslamiyet'e adamış. Küçük yaşlardan beri İslam'ı araştırıp dini kitaplar okuyan Böçkün, bir süre sonra çevresinden "Deli" damgası yemeye başladı. Hiç kimseyi umursamayan Böçkün, küçük yaşlardan araştırıp öğrendiği bilgileri Ulu Cami'de vatandaşlara anlatmaya başladı. "Deli" lakabı bir süre sonra yerini "Ramazan Hoca'ya bırakırken, Böçkün'ün konuşmaları, sosyal medya platformlarında tıklanma rekorları kırmıştı.