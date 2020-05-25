Şevval orucu kaç gün tutulur? Şevval ayı sevabı nedir? Nasıl niyet edilir?

ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?



Ramazan ayı ve bayramından sonra şevval ayı içinde "altı gün orucu" adıyla bilinen orucu tutmak müstehaptır. Ramazandan sonra gelen 30 günlük Şevval ayı içinde, istediğiniz zamanlarda toplam 6 gün olan Şevval ayı orucunu tutabilirsiniz. Şevvâl ayının ilk günü ramazan bayramının ilk günüdür. Ramazan Bayramı'nda oruç tutulması haramdır. Bayramın diğer günlerinde ve şevval ayında kaza veya nafile oruç tutulabilir.

6 günlük oruç Ramazan Bayramı'nın birinci günü hariç Şevval ayı içerisinde peş peşe veya birlikte tutulabilir. Ramazan Bayramı'nın ilk günü yani Şevval Ayı'nın birinci günü oruç tutmak mekruh sayılmıştır.





ŞEVVAL ORUCUNUN ÖNEMİ NEDİR?



Peygamber Efendimiz Şevval orucuyla ilgili, "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." buyurmuştur.

"Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval'den de altı gün daha eklerse, bütün seneyi oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Ebu Davud, Tirmizî, Nesâî ve İbn-i Mâce)

İbn-i Huzeyme'nin rivâyeti ise şöyledir:

"Ramazan ayı orucu on aya, (Ramazan'dan sonra tutulan) altı gün oruç ise, iki aya denktir ki bu, bir senelik oruç demektir."

Ramazan ayından sonra şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Muhammed (S.A.V), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur" (Müslim, Sıyam, 24; Tirmizî, Savm, 53) buyurarak Şevval ayında altı gün oruç tutmaya teşvik etmiştir.