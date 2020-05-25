11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı uğurlandı. Ramazandan sonra başlayan Şevval ayı ise şu sıralar en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İslam alimleri, bir ay boyunca oruç tutan bedenlerin normal hayata sağlıklı bir şekilde adapte olabilmeleri için şevval orucu tutmalarını tavsiye ediyor. Peki Müslüman alemi için sünnet olan ve Peygamber Efendimiz'in de tuttuğu Şevval orucu kaç gün tutulur? Şevval ayı sevabı nedir? Nasıl niyet edilir? İşte merak edilenler…
ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Ramazan ayı ve bayramından sonra şevval ayı içinde "altı gün orucu" adıyla bilinen orucu tutmak müstehaptır. Ramazandan sonra gelen 30 günlük Şevval ayı içinde, istediğiniz zamanlarda toplam 6 gün olan Şevval ayı orucunu tutabilirsiniz. Şevvâl ayının ilk günü ramazan bayramının ilk günüdür. Ramazan Bayramı'nda oruç tutulması haramdır. Bayramın diğer günlerinde ve şevval ayında kaza veya nafile oruç tutulabilir.
6 günlük oruç Ramazan Bayramı'nın birinci günü hariç Şevval ayı içerisinde peş peşe veya birlikte tutulabilir. Ramazan Bayramı'nın ilk günü yani Şevval Ayı'nın birinci günü oruç tutmak mekruh sayılmıştır.
ŞEVVAL ORUCUNUN ÖNEMİ NEDİR?
Peygamber Efendimiz Şevval orucuyla ilgili, "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." buyurmuştur.
"Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval'den de altı gün daha eklerse, bütün seneyi oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Ebu Davud, Tirmizî, Nesâî ve İbn-i Mâce)
İbn-i Huzeyme'nin rivâyeti ise şöyledir:
"Ramazan ayı orucu on aya, (Ramazan'dan sonra tutulan) altı gün oruç ise, iki aya denktir ki bu, bir senelik oruç demektir."
Ramazan ayından sonra şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Muhammed (S.A.V), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur" (Müslim, Sıyam, 24; Tirmizî, Savm, 53) buyurarak Şevval ayında altı gün oruç tutmaya teşvik etmiştir.
ŞEVVAL AYINDA KAZA ORUÇLARI TUTULUR MU?
Şevval ayında tutulan orucun hem kaza hem de şevval orucu yerine geçip geçmediği hakkında bazı kaynaklar öncelikle kaza oruçlarının tutulmasını, ardından da 6 gün şevval orucu tutulmasını tavsiye ederken, bazı kaynaklar da kaza veya adak oruçlarını bugünlerde tutmakla da aynı sevabın elde edileceğini belirtmektedir. Buna göre; isteyen öncelikle, varsa kaza orucunu tutar, borcunu öder, ardından da vakit kalırsa ayrıca şevval ayı orucunu tutar. İsteyen Şevval ayında kaza oruçlarını tutar ve bunu şevval orucu olarak da kabul eder.
Şevval ayında tutulan orucun çok sevabı vardır. Üç hadis-i şerif meali şöyledir:
Ramazandan sonra şevval ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur. [Taberani]
Ramazan orucuyla şevvalde de 6 gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır. [İbni Mace]
Ramazan ayı orucu on aya, ramazandan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukabil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevabına kavuşulur. [İbni Huzeyme]