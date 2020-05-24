Aşama aşama normalleşme takvimi uygulanırken ehliyet kursları, dişçiler, restoranlar ne zaman açılacak? At yarışları başladı mı? Sorusunun yanıtı da arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Normalleşme takviminin ilk aşaması 11 Mayıs tarihinde devreye sokulmuştu. Kuaförler, berberler ve AVM'ler gibi yerler hizmete girdi. Peki normalleşme takviminin 2. aşamasında ehliyet kursları, dişçiler, restoranlar hizmet vermeye başlayacak mı? At yarışı yeniden oynanabilecek mi?
RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Ramazan ayından sonra uygulanan kısıtlamalarda kademe kademe rahatlama olacak. Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Bayramdan önce restoranların açılması düşünülmüyor. Bayramdan sonraki süreçte salgının seyrine göre değerlendirilecek." dedi.
UÇUŞLARDA MESAFELİ YOLCULUK
İç hat ve dış hat uçuşları Haziran ayı başında kademe kademe başlayacak. İlk etapta 19 ülkeye uçuş planlanıyor. Yurtiçi uçuşlarda, seyahat kısıtlamasının devam ettiği şehirlerde seyahat izni alarak yolculuk yapılacak.
SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Spor salonlarının ise haziran ayının son haftası açılması öngörülüyor. Sürücü okulları, dans okulları, futbol ve basketbol okullarının ikinci aşamada açılması hedefleniyor.
AT YARIŞLARI HAZİRAN'DA
At yarışlarının haziranda başlaması planlanıyor. Basketbol ve voleybolda liglerin önümüzdeki hafta açıklanacak karar ile tescil edilmesi gündemde.
DİŞÇİLER EYLÜL'DE
Diş hekimlerinin ve fizyoterepistlerin ise 1 Eylül'de göreve başlaması planlanıyor. 3. aşamaya kadar çalışmaya başlaması hedefleniyor.
EHLİYET KURSLARI 1 HAZİRAN SONRASI
Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Haziran sonrası bazı kurumları da açmayı düşünüyor. Bilim Kurulu onaylarsa yaygın eğitim veren tüm kursların açılması yönünde çalışma var.