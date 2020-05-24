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    • 24.05.2020 23:12
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    Son dakika: Erzincan'da kar ve tipide kaybolan sürü sahibi ölü bulundu

    Son dakika haberine göre, Erzincan'da hayvanlarını otlatmak istediği sırada kar ve tipi nedeniyle kaybolan vatandaş ölü bulundu. Köylüler kendi imkanlarıyla sürdürdükleri arama çalışmalarında 'ı köye 4 kilometre uzaklıktaki Beşgözeler mevki yakınlarındaki dere yatağı içerisinde buldu.

    Erzincan'da korkunç son: Tipide kaybolmuştu!

    Erzincan'da hayvanlarını otlatmak istediği sırada kar ve tipi nedeniyle kaybolan vatandaş ölü bulundu.

    Merkeze bağlı Koçyatağı köyünde koyun sürüsünü otlatmak için sabah erken saatlerde meraya giden (70), aniden bastıran kar ve tipi nedeniyle kayboldu.

    Köydeki diğer sürülerin çobanlarla birlikte döndüğünü gören Akpolat'ın yakınları kendisinden haber alamayınca durumu jandarma ve ekiplerine haber verdi.

    Bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri Akpolat'ı bulunması için köylülerle birlikte arama çalışması başlattı.

    Akşam saatlerinde ekipler havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verdi.

    Köylüler kendi imkanlarıyla sürdürdükleri arama çalışmalarında Akpolat'ı köye 4 kilometre uzaklıktaki Beşgözeler mevki yakınlarındaki dere yatağı içerisinde buldu.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akpolat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Akpolat'ın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



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