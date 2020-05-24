Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.05.2020 23:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.05.2020 23:03
    ABONE OL

    Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan mevkidaşlarına bayram tebriği

    Son dakika haberine göre, , vesilesiyle , Katar, İran, Endonezya, Angola, Bulgaristan, Gambiya, Azerbaycan, Maldivler ve Zambiya dışişleri bakanlarıyla bayramlaştı.

    Çavuşoğlu’ndan mevkidaşlarına bayram tebriği
    , vesilesiyle bazı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla bayramlaştı.


    Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı vesilesiyle KKTC, Katar, İran, Endonezya, Angola, Bulgaristan, Gambiya, Azerbaycan, Maldivler, Zambiya'daki mevkidaşlarını tebrik etti" denildi.


    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan mevkidaşlarına bayram tebriği
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri