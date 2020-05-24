Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan mevkidaşlarına bayram tebriği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı vesilesiyle bazı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla bayramlaştı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı vesilesiyle KKTC, Katar, İran, Endonezya, Angola, Bulgaristan, Gambiya, Azerbaycan, Maldivler, Zambiya'daki mevkidaşlarını tebrik etti" denildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı vesilesiyle KKTC, Katar, İran, Endonezya, Angola, Bulgaristan, Gambiya, Azerbaycan, Maldivler, Zambiya'daki mevkidaşlarını tebrik etti" denildi.