Son anket sonuçları açıklandı: Kovid-19 salgınında hükümete büyük destek!





Katılımcılara, "Cumhurbaşkanlığı ve hükumetin koronavirüs salgınına yönelik uygulamalarını ne ölçüde başarılı buluyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Uygulamaları değerlendiren katılımcıların yüzde 90,7'si "toplu faaliyetlerin kısıtlanması"nı en başarılı uygulama olarak gördü. İkinci sırada yüzde 87,9 ile "iller arası seyahat yasakları", üçüncü sırada ise yüzde 86,7 ile "65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı" sıralandı.



