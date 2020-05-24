



Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, toplam 6 ton ağırlığındaki her biri 15 kilogramın üzerindeki gıda kolilerinde, büyük bir kısmı Türkiye'de üretilen makarna, un, pirinç, ton balığı, bakliyat, yağ, margarin, çikolata, şeker, bisküvi gibi temel gıda maddeleri ile Venezuelalı ailelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunabilmeleri için cerrahi maske ve eldiven de yer aldı.

Venezuela'daki Türk diplomatlar ve TİKA'nın görevlendirdiği yetkililer tarafından, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 400 yardım kolisi, Türkiye Maarif Vakfının Venezuela'daki okullarına, MÜSİAD Karakas Temsilciliğine, Karakas İbrahim El İbrahim Camisine, Venezuela Dışişleri Bakanlığına, Filistin ve Irak Büyükelçiliklerine teslim edildi.

