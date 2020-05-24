Bakan Soylu o mektubu ağlayarak anlattı: “Babamı çok özlüyorum, onun kanını yerde bırakmayın Süleyman amca”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir televizyon programında bir şehit evladı ile yaşadıklarını anlattığı anlar herkesi gözyaşlarına boğdu.

Soylu şehit ailelerinden gelen mektuplardan bahsetti. Soylu, evindeki bir dolapta nelerin yer aldığını açıkladı.

"ONUN KANINI YERDE BIRAKMAYIN SÜLEYMAN AMCA"

Soylu bir şehit çocuğunun yazdığı mektupta neler yazdığını şöyle anlattı: "Arka odamda bir şeyim var. Dolap gibi bir şey. Vitrin derler ya. Dolap gibi bir şey. Orada şehit ailelerinden gelen mektuplar. Mektuplar! Şehitlerinde, her gittiğim cenazenin de fotoğrafları var. Beni en çok etkileyen, yedi-sekiz yaşında bir çocuk tanırımda şu kadar küçük bir mavi kartın içerisine kendi el yazısıyla yazmış. Babamı çok özlüyorum. Onun kanını yerde bırakmayın Süleyman Amca. Şimdi tabii bu…"

Soylu'nun bu anısını anlattığı anlarda gözünde yaşlar akması dikkat çekti. Bu video izleyenleri de duygulandırdı.

DAMLA KAYA / SABAH