Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.05.2020 00:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.05.2020 00:31
    ABONE OL

    Bakan Soylu o mektubu ağlayarak anlattı: “Babamı çok özlüyorum, onun kanını yerde bırakmayın Süleyman amca”

    ’nun bir televizyon programında anlattığı anısı sosyal medyada yer aldı ve izleyenleri duygulandırdı. Soylu, evinde yer alan bir dolapta ailelerinden gelen lar olduğunu ve içlerinden bir tanesinde yedi-sekiz yaşında bir çocuğun yazdığı cümlelerin kendisini çok etkilediğini belirtti. Gözleri yaşaran Soylu, nun şöyle yazdığını söyledi: “Babamı çok özlüyorum. Onun kanını yerde bırakmayın Süleyman Amca”

    Bakan Soylu ağlayarak anlattı!

    'nun bir televizyon programında bir evladı ile yaşadıklarını anlattığı anlar herkesi gözyaşlarına boğdu.

    Soylu şehit ailelerinden gelen lardan bahsetti. Soylu, evindeki bir dolapta nelerin yer aldığını açıkladı.

    "ONUN KANINI YERDE BIRAKMAYIN SÜLEYMAN AMCA"
    Soylu bir nun yazdığı mektupta neler yazdığını şöyle anlattı: "Arka odamda bir şeyim var. Dolap gibi bir şey. Vitrin derler ya. Dolap gibi bir şey. Orada şehit ailelerinden gelen mektuplar. Mektuplar! Şehitlerinde, her gittiğim cenazenin de fotoğrafları var. Beni en çok etkileyen, yedi-sekiz yaşında bir çocuk tanırımda şu kadar küçük bir mavi kartın içerisine kendi el yazısıyla yazmış. Babamı çok özlüyorum. Onun kanını yerde bırakmayın Süleyman Amca. Şimdi tabii bu…"

    Soylu'nun bu anısını anlattığı anlarda gözünde yaşlar akması dikkat çekti. Bu video izleyenleri de duygulandırdı.

    DAMLA KAYA / SABAH

    Haberler Güncel Bakan Soylu o mektubu ağlayarak anlattı: “Babamı çok özlüyorum, onun kanını yerde bırakmayın Süleyman amca”
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri