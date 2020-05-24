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    • 24.05.2020 15:06
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    ? ? İşte Bayram takvimi!

    Milyonlarca Müslüman vatandaş Ramazan ayını idrak ederek bayrama ulaşmanın sevincini yaşıyor. Corona virüs salgınından dolayı sokağa çıkma yasağı olduğundan herkes bayramı evinde geçiriyor. Şimdiden kurban ibadetinin yapılacağı ? Sorusunun yanıtı da merak edilerek araştırılmaya başlandı. Özellikle çalışanlar ? Sorgulamasını sık sık yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takvimini yayınladı, işte bayram takvimi…

    2020 Kurban Bayramı kaç gün tatil? Kurban Bayramı 2020 tarihi ne zaman? İşte Bayram takvimi!

    İslamiyet'te önemli bir yeri bulunan, kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı 2020 yılında hangi tarihe ve güne geliyor? Sorusunun yanıtı binlerce Müslüman vatandaş tarafından merak edilerek araştırılıyor. Dini bayramlardan ikincisi olan Kurban Bayramı'nda da sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını, ülkemizdeki corona virüs vakalarının o zamana kadar bitip bitmeyeceği merak edilenler arasında yer alıyor. İşte tatil planları yapmaya başlayanlar için 2020 Kurban Bayramı kaç gün tatil? Sorusunun yanıtı…

    2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Kurban Bayramı Arifesi: 30 Temmuz Perşembe
    Kurban Bayramı 1. Gün:31 Temmuz Cuma
    Kurban Bayramı 2.Gün:1 Ağustos Cumartesi
    Kurban Bayramı 3.Gün:2 Ağustos Pazar
    Kurban Bayramı 4. Gün:3 Ağustos Pazartesi

    KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2020 YILINDA KAÇ GÜN?

    Diyanet İşleri Başkanlığı Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.

    KURBAN İBADETİ VE ÖNEMİ

    Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.



    Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

    Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

    KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

    Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.
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