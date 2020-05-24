Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Höyük köyü olan saat 01.38'de, yerin 5 kilometre derinliğinde 2.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Osmaniye'nin Kadirli ve Adana'nın Kozan ilçesinde hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2020.05.25 01:55:40 36.9440 27.3762 12.5 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.25 01:47:14 36.9398 27.5553 5.5 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.25 01:44:26 36.9433 27.3107 1.9 -.- 1.6 -.- AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) İlksel

2020.05.25 01:38:02 37.4907 36.0250 5.0 -.- 2.9 -.- HOYUK-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2020.05.25 01:07:52 38.2967 38.7272 5.0 -.- 2.1 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel

2020.05.25 00:49:50 37.3448 35.2737 6.4 -.- 2.9 -.- FILIKLI-KARAISALI (ADANA) İlksel

2020.05.25 00:42:40 37.4997 36.0087 5.0 -.- 2.0 -.- GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2020.05.25 00:23:28 37.5647 35.9658 7.3 -.- 1.2 -.- KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA) İlksel

2020.05.25 00:21:46 37.4407 36.0007 5.5 -.- 1.8 -.- SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2020.05.24 23:28:39 34.0835 25.6640 5.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel