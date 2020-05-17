Kafeler, Starbucks, Restaurantlar, Lokantalar ne zaman açılacak sorusu vatandaşlar tarafından merak içerisinde sorgulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kafeler, Restaurantlar, Lokantalar ne zaman açılacak sorusuna yanıt verdi.
BAKAN KOCA AÇIKLADI;
Sağlık Bakanı Koca: "Restoranlar, lokantalar, kafeler açılmayacak, böyle bir karar yok. Bu işletmeler kapalı olmaya devam edecek."
Kafeler, Restaurantlar, Lokantalar ne zaman açılacak sorusu vatandaşlar tarafından merak içerisinde sorgulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kafeler, Restaurantlar, Lokantalar ne zaman açılacak sorusuna yanıt verdi. Sürecin eskisi gibi olmayacağını bunun adının kontrollü sosyal hayat olacağını duyuran Bakan Koca Kafeler, Restaurantlar, Lokantalar ne zaman açılacak sorusuna ise böyle bir şey şu an için mümkün değil daha çok erken açıklamasında bulundu.
LOKANTALAR AVM KAFELER STARBUCKS NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını sürdüreceklerini belirterek, şu bilgileri verdi:
"Gereken temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla, berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek.
Aynı şekilde, Sağlık Bakanlığının ve Ticaret Bakanlığının belirlediği kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. Giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler, belirlenen şartlara uymak kaydıyla, 11 Mayıs'ta hizmete açılabilecek."
TARİH BELLİ OLDU MU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası normalleşme planını açıkladı. Plana göre;
Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. Lokanta ve restaurant tarzı işletmelerin durumu hakkında bilgi verilmedi.
SPOR SALONLARI NEDEN KAPATILDI?
Aşırı derece ter ve rutubet barındıran spor salonlarının koronavirüs yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor. İskoç asıllı doktor Norman Swan, spor salonları ile ilgili yaptığı açıklamada spor salonlarına giden kişilerin uzun süre ellerinde tuttukları ağırlıkların virüs barında ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi. Spor salonlarında sosyal mesafe kuralı uygulanmasının zor olduğu ve ter, rutubet gibi virüsün yayılma hızını etkileyen faktörlerin spor salonlarında bulunması nedeniyle bu mekanların faaliyetleri Dünyada ve Türkiye'de durduruldu.
STARBUCKS İNGİLTERE'DE AÇILIYOR
ABD'li kahve mağazası zinciri Starbucks, perşembe gününden itibaren, yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle kapatılan İngiltere genelindeki 150 şubesini açacağını duyurdu.
Küresel kahve zinciri Starbucks yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi kapsamında kapanan mağazalarını yeniden açmaya hazırlanıyor.
Şirket, ABD'nin ardından İngiltere genelindeki mağazalarının yaklaşık yüzde 15'ini yeniden açacağını duyurdu. Ancak bu kapsamda, sadece take away (gel-al) ve araca servis hizmetlerinin yapılacağı, müşterilerin mağazada oturmasına izin verilmeyeceği bildirildi.
Bununla birlikte, İngiltere genelindeki tüm mağazaların açılması için hazırlık yapıldığı ve birkaç deponun bu kapsamda faaliyete geçeceği bildirildi.
Starbucks, karantina uygulamalarının başladığı mart ayında tüm ardından İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatmıştı.
Konuyla ilgili açıklama yapan bir şirket yetkilisi, "Kapalı kapılar ardında her gün corona virüse karşı standartlarımı iyileştirmek içi çalıştık" diyerek, İngiltere geneline yayılmış mağazalarla başlayacak olan yeniden açma planının, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını ve refahını sağlamaya odaklanacağını söyledi.