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    • 24.05.2020 00:47
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    Son dakika: İletişim Başkanı : Hiçbir zorluk bizi milletimize hizmet etme yolundan alıkoyamaz

    Son dakika haberine göre, İletişim Başkanı hesabı üzerinden, "Hiçbir zorluk bizi milletimize hizmet etme yolundan alıkoyamaz." sözleriyle Kovid-19 sürecinde açılan büyük eserlerin konu edildiği bir video paylaştı. Başkan Erdoğan'ın sesiyle yapılan hizmetlerin anlatıldığı video dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve retweet aldı.


    Son dakika haberine göre, İletişim Başkanı hesabı üzerinden, "Hiçbir zorluk bizi milletimize hizmet etme yolundan alıkoyamaz." sözleriyle Kovid-19 sürecinde açılan büyük eserlerin konu edildiği bir video paylaştı. Başkan Erdoğan'ın sesiyle yapılan hizmetlerin anlatıldığı video dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve retweet aldı.

    İletişim Başkanı Altun yaptığı açıklamada, "Hiçbir zorluk bizi milletimize hizmet etme yolundan alıkoyamaz. Dünyanın Koronavirüs'le mücadele ettiği bu zorlu süreçte de hiç ara vermeden, hastanelerden köprü ve barajlara kadar büyük eserleri ülkemize kazandırıyoruz. Milletimizin mecnunuyuz, aşk ile çalışıyoruz yorulmuyoruz!" ifadelerine yer verdi.

    Haberler Güncel Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Hiçbir zorluk bizi milletimize hizmet etme yolundan alıkoyamaz
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