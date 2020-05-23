Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün akşam saatlerinde koronavirüs vaka, vefat, entübe ve iyileşen hasta sayılarını vatandaşlara duyuruyor. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 952 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 27 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 154 bin 500 ve can kaybının 4 bin 276 olduğu açıklandı. Peki, Koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte detaylar...
KORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜM VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?
22 MAYIS KORONA TABLOSU
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 37 bin 507 test yapıldı ve 952 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Son 24 saatte 27 hasta vefat etti, 1121 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 767 bin 495, vaka sayısı 154 bin 500 ve vefat sayısı 4 bin 276 oldu.
Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 800, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 401 ve iyileşen hasta sayısı 116 bin 111 olarak kayıtlara geçti.
- "Artan test sayısına rağmen yeni vaka sayısı 1000'in altında"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Artan test sayısına rağmen yeni vaka sayısı 1000'in altında. Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: maske ve 1,5 metre sosyal mesafe." ifadelerini kullandı.
"YAKINDA HAYATI DAHA FAZLA PAYLAŞACAĞIZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son sahur ve iftarın mübarek olması dileğinde bulunarak, "Bu yıl ailelerimizle birlikteydik. Gönüller bir olsa da dostlardan maalesef yoksunduk. Yakında hayatı daha fazla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde geçen ramazan ayının sona ermesine ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, şunları kaydetti:
"Gelecek yıl tekrar kavuşmak üzere, on bir ayın sultanı ramazanı uğurluyoruz. Son sahurunuz, son iftarınız mübarek olsun. Bu yıl ailelerimizle birlikteydik. Gönüller bir olsa da dostlardan maalesef yoksunduk. Yakında hayatı daha fazla paylaşacağız."
65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLAR İÇİN SEYAHAT İZİN BELGESİ
İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesine ilişkin hususlar belirlendi.
Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, izin belgesi almak ve en az 30 gün kalmak şartıyla istedikleri yere gidebilecek.
65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahatlerinde refakat edecek kişiler, 72 saat içinde geri dönebilecek. "Seyahat izin belgesi" talepleri bugün saat 09.00'dan itibaren e-Devlet, İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi ve Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilecek.
Seyahat izin belgesine başvuranlar ve beraberindekilerin Kovid-19 evde izolasyon sorgusu, hastalıkları olup olmadığı sistemden otomatik yapılacak.
Toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceklerin otogarlarda yoğunluk oluşturmaması için gerekli tedbirler alınacak, mağduriyete neden olunmayacak.
65 yaş ve üzeri olanların, gidecekleri yerlerde de 22 Mart'ta yayımlanan genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek.
YURT DIŞINDAN GELENLERİN 14 GÜNLÜK İZOLASYONLARI ARTIK YURTLARDA YAPILMAYACAK
Sağlık Bakanlığı, yurt dışından planlı uçuşlarla toplu olarak gelecek kişiler için uygulama esaslarını belirledi.
Buna göre, Kovid-19 salgınına ilişkin normalleşme süreci kapsamında, yurt dışından planlı uçuşlarla gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonları artık Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında yapılmayacak, kişilerin havaalanlarında yapılan muayeneleri sonrasında, izolasyonları ve izlemleri evde yapılacak.
Halen yurtlarda kalan kişilerin de 14 gün karantina süreçlerini tamamlamasına bakılmaksızın PCR testi sonrası yurtlardan çıkışları 23 Mayıs 2020'ye kadar tamamlanacak. Ayrıca, "Evde Kovid-19 Hastası/Temaslısı İzlem Bilgilendirme ve Onam Formu"nda belirtilen talimatlara aykırı hareket edenlere idari ve para cezası verilecek.
Öte yandan İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, yurtlarda karantinaya alınan 76 bin 185 kişiden 66 bin 322'sinin tahliye edildiği bildirildi.