Başakşehir Şehir Hastanesi yolunu 'imkanımız yok' diyerek yarım bırakan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve onu canhıraş savunmaya kalkan CHP Sözcüsü Faik Öztrak yine faka bastı.

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı Projesi 3 Mart 2017 tarihinde ihale edildi. Sözleşme, 14 Mart 2017 tarihinde imzalandı. 28 Nisan'da yer teslimi yapıldı. İşin süresi 900 gündü. 15.10.2019 tarihinde bitirilecekti. 29 Aralık 2017'de çalışmalar kesintiye uğradı. 12 Mart 2018 tarihinde yüklenici firma sözleşmenin revizesi ile alakalı bir taahhütname sundu. Bir gün sonra (Dönemin İBB Başkanı Mevlüt Uysal) 'başkanlık olur'u ile çalışmalar yeniden başladı.

36 MİLYON TL ÖDENEK

Yüklenici firmaya yaklaşık 36 milyon TL hakediş sağlandı. Yani iş devam etti. 2018'de zaman zaman yüklenici firmanın çalışmalarının gereken hızda olmadığı görüldü, hiç geciktirmeden iş programına uyulması yönünde uyarılarda bulunuldu. Yerel seçimler öncesinde de iş devam etti. Hatta yüklenici firmanın yapılmış imalatlara ilişkin 150 milyon TL hakedişi imzalanmamış imalatı var. Yerel seçimlerin ardından yeni İBB yönetimi, kendi sorumluluğunda bulunan metro istasyonu, viyadük ve yolların yapılmayışının şehir hastanesinin açılmasını geciktireceği yönündeki uyarıları hiç dikkate almadı. Hatta İstanbul Valiliği'ne yazı yazarak, mükellefiyetten kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işin sorumluluğunu üzerine aldı.

YETKİ VE SORUMLULUK İMAMOĞLU'NDA

Taktik savunma yapmaya çalışan CHP ve Ekrem İmamoğlu, yolun Karaismailoğlu'nun İBB'deki görevi döneminde yapılmadığını iddia etti. Halbuki, Karaismailoğlu o dönemde belediyede yapım değil planlamadan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapıyordu, dolayısıyla yetki ve sorumluluk alanında yol bulunmuyordu. Üstelik, İmamoğlu iş devam ederken Valilik'e yazı yazarak işi yapmayacağını bildirdi. İşin devam ettiği süreç boyunca da yüklenici firmaya hiçbir şekilde hakediş yapmadı. Yolu Adil Karaismailoğlu'nun başında olduğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tamamladı.

SABAH