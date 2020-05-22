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    • 22.05.2020 14:29
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    Devlet Başkanı Zelenski'den Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye!

    ’da her sene mayıs ayının üçüncü Perşembe günü ‘Dünya ’ olarak kutlanıyor. Bu kapsamda Ukrayna Devlet Başkanı ve eşi , aralarında Başkan Erdoğan’ın da bulunduğu dünya liderleri ve eşlerine, Ukrayna’nın geleneksel işlemeli gömleği ‘vişivanka’yı hediye olarak gönderdi.

    Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye!

    Devlet Başkanı , Başkan ve eşi 'a Ukrayna'nın geleneksel giysisi 'vişivanka' hediye etti.

    Ukrayna'da her sene mayıs ayının üçüncü Perşembe günü 'Dünya ' olarak kutlanıyor. Bu kapsamda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve eşi , aralarında 'ın da bulunduğu dünya liderleri ve eşlerine, Ukrayna'nın geleneksel işlemeli gömleği 'vişivanka'yı hediye olarak gönderdi.



    Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın kültürünü ve tarihini yansıtan sembolik hediyeler, ABD, , , , Polonya ve 'nin liderlerine ve eşlerine, Ukrayna Devlet Başkanı ve eşi tarafından hediye edildi" ifadesinde bulunuldu.

    BÜYÜKELÇİ GÜLDERE VE AİLESİNDEN KUTLAMA MESAJI
    Öte yandan Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere ve eşi Seda Güldere, sosyal medyadan çocuklarıyla birlikte paylaştıkları görüntülü mesajla Ukraynalıların 'Vişivanka Günü'nü kutladı.



    Büyükelçi Güldere, "Bugün Ukrayna'da vişivanka, yani işlemeli geleneksel gömlek günü. Türkçedeki el emeği göz nuru tabirine Ukrayna'da en çok yakışan şey nedir derseniz benim aklıma vişivanka geliyor. Ukraynalı dostlarımızın Vişivanka Gününü kutluyoruz" ifadelerinde bulundu.

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